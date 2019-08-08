с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование в отношении компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Как сообщает пресс-служба ФАС, дело заведено по жалобе "Лаборатории Касперского" — компании, которая работает в сфере информационной безопасности.

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Здоровье Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения Медики дали ряд советов жителям Москвы в связи с периодом скачков атмосферного давления, которые прогнозируются в четверг и пятницу.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Карина Разумовская впервые стала мамой Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.

Политика Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

Авто Американский регулятор проверит заявления Tesla о безопасности Model 3 Национальное управление по безопасности движения на трассах США (NHTSA) направило основателю Tesla Илону Маску письмо-предупреждение по поводу заявлений компании о безопасности Model 3, следует из документов, опубликованных некоммерческой правовой организацией Plainsite.

Авто Продажи премиальных авто в июле в России выросли на 5,8% В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-класса – на 5,8% больше, чем годом ранее.

Общество ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.

Экономика Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Финансы Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23% Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Общество МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.

Наука ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома» Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.

Гаджеты Samsung представила Galaxy Note 10 Компания Samsung презентовала новую линейку фаблетов Galaxy Note 10.

Технологии Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).