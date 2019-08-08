Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»Вести.Ru 04:34
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование в отношении компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Как сообщает пресс-служба ФАС, дело заведено по жалобе "Лаборатории Касперского" — компании, которая работает в сфере информационной безопасности.
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с чего всё началось
Действия американской корпорации стали причиной начала расследования со стороны Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе ведомства.Телеканал 360°02:56
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
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Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Медики дали ряд советов жителям Москвы в связи с периодом скачков атмосферного давления, которые прогнозируются в четверг и пятницу.
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Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
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Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
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Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
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Обновлено в 06:14
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Американский регулятор проверит заявления Tesla о безопасности Model 3
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В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-класса – на 5,8% больше, чем годом ранее.
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ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
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Обновлено в 06:42
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Футбол
«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы колена
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения.
Обновлено в 02:46
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких
Обновлено в 05:58
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%
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Обновлено в 03:44
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Наука
ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды
Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.
Обновлено в 06:26
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
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Samsung представила Galaxy Note 10
Компания Samsung презентовала новую линейку фаблетов Galaxy Note 10.
Обновлено вчера в 16:19
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Технологии
Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования
Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
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Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25