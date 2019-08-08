с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple. Поводом стала жалоба «Лаборатории Касперского» на ограничения в области рынка приложений, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Общество Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.

Политика Захваченных сторонниками Атамбаева спецназовцев отпустят В Кой-Таше начаты переговоры о судьбе захваченных и обезоруженных спецназовцев ГКНБ, отправленных на штурм особняка экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Армия и оружие Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник» Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.

Армия и оружие Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Культура Большой театр России и главный театр Аргентины «Колон» договорились о сотрудничестве Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и аргентинский Театр "Колон" (Буэнос-Айрес) заключили договор о сотрудничестве, призванный содействовать обмену между двумя странами в области сценических искусств.

Происшествия В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Политика МИД РФ прокомментировал события в Киргизии Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Политика Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.

Общество Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.

Политика Дизайнер Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию из-за вызывающей "большое беспокойство" ситуации в стране.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Авто Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Шоу-бизнес Устинья Малинина опубликовала трогательный кадр с братом Дочь известного российского певца Александра Малинина поделилась с подписчиками трогательным кадром с братом-близнецом Фролом.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Музыка Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.