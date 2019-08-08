Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»Известия 02:32
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple. Поводом стала жалоба «Лаборатории Касперского» на ограничения в области рынка приложений, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Действия американской корпорации стали причиной начала расследования со стороны Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе ведомства.Телеканал 360°02:56
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Захваченных сторонниками Атамбаева спецназовцев отпустят
В Кой-Таше начаты переговоры о судьбе захваченных и обезоруженных спецназовцев ГКНБ, отправленных на штурм особняка экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
«Известия»: в российской армии создадут спецподразделения антихакеров
Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета".
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие
Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу
Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Культура
Большой театр России и главный театр Аргентины «Колон» договорились о сотрудничестве
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и аргентинский Театр "Колон" (Буэнос-Айрес) заключили договор о сотрудничестве, призванный содействовать обмену между двумя странами в области сценических искусств.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Политика
Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области
В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
Обновлено в 03:30
Общество
Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек
Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.
Обновлено в 02:55
Политика
Дизайнер Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию из-за вызывающей "большое беспокойство" ситуации в стране.
Обновлено вчера в 00:15
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Устинья Малинина опубликовала трогательный кадр с братом
Дочь известного российского певца Александра Малинина поделилась с подписчиками трогательным кадром с братом-близнецом Фролом.
Обновлено в 02:52
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40