с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах "Эльдорадо", "Юлмарт" и "М.Видео", сообщается на сайте ведомства. ФАС в особом порядке контролирует необоснованный рост цен на ТВ-приставки в связи с переходом на цифровое телевещание.

Экономика Экономика Греф рассказал об убытке Сбербанка от программы «Спасибо» Как отметил Греф, программа бонусов "Спасибо" убыточна для Сбербанка: так, в этому году банк заплатит за нее более 25 миллиардов рублей.

Финансы Финансы Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке Если решения будут приняты, возможно, придется повышать ставки.

Экономика Экономика «Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд рублей «Газпром», который является акционером СОГАЗа, подал иск против страховой компании 22 октября.

Экономика Экономика Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок для Росгвардии в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТ.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Энергетика Энергетика Бюджет России получил 5 тлрн рублей благодаря сделке ОПЕК+ Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Экономика Экономика «Роснефть» отказалась работать в Иране Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.

Экономика Экономика VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы

Экономика Экономика Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов для международных перевозок Принятый закон предоставляет правительству полномочия по определению перечня услуг аэропортов, которые могут облагаться НДС по нулевой ставке.

Экономика Экономика Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.

Экономика Экономика Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей, из которых 47% пойдут на продукты и напитки, 42% на новогодние подарки, а остальное — на развлечения.

Экономика Экономика Суд оставил в силе решение о банкротстве банка «Югра» Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о признании банка «Югра» банкротом, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Экономика Экономика Росстат улучшил оценку роста экономики России Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.

Недвижимость Недвижимость Риелторы предсказали рост цен на жилье в России в 2019 году В 2019 году объем сделок с недвижимостью в России снизится на 10–15% по сравнению с 2018 годом, а цены вырастут на 3–8%.