Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс 12:10

Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере 5 млн рублей. ФАС ранее неоднократно возбуждала дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Среди них были корпорации Apple и LG.
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ФАС заявила, что российская «дочка» Samsung координировала цены на смартфоны и планшеты

ТАСС15:27

ФАС обвинила «дочку» Samsung в незаконной координации цен на гаджеты

Коммерсантъ14:26

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Ведомости12:56

ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

РБК13:58

ФАС уличила российскую дочку Samsung в координации цен на гаджеты

Rambler News Service12:26

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Интерфакс12:10

Российское подразделение Samsung координировало свою деятельность при продаже в России своих планшетов и смартфонов

Эхо Москвы12:30
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Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Общество

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Общество

В России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников

Роспотребнадзору предложено разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников.
Обновлено в 02:20
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Авто

В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе

Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

Обновлено в 10:01
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 15:10
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Здоровье

Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей

Столичные врачи 13 и 20 апреля проведут «Весеннюю диспансеризацию ногтей».
Обновлено в 10:11
Общество

«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:32
Игры

Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой

Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
Обновлено в 13:10
Футбол

ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Обновлено в 04:28
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море

Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено в 05:11
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