Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс вчера в 12:10
Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере 5 млн рублей. ФАС ранее неоднократно возбуждала дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Среди них были корпорации Apple и LG.
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Антимонопольная служба обвинила подразделение «Самсунг» в незаконной координации цен
Эхо Москвывчера в 19:04
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Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
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Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
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Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде
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В Китае представлен серийный смартфон-браслет Nubia Alpha
Nubia alpha (Nubia α) представляет собой складной и «носимый», как боаслет смартфон.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Иран объявил армию США террористической организацией
Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
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Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
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Общество
«Будем жить в палатках на Площади 1905 года»: жители Цыганского поселка — о будущем сносе домов
Обновлено вчера в 23:00
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
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Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
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Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Япония продлила на два года санкции против КНДР
Правительство Японии приняло решение о продлении на два года односторонних санкций против КНДР, действие которых истекает 13 апреля.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу
На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:31
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Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
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Экономика
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Обновлено вчера в 17:58
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Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
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Экономика
Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза
Инвестиции в российское сельское хозяйство в предстоящие 5 лет вырастут почти в два раза. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
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Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
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Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что он является русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком.
Обновлено вчера в 17:55