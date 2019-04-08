ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс 12:10

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

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