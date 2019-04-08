Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс 12:10

Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере 5 млн рублей. ФАС ранее неоднократно возбуждала дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Среди них были корпорации Apple и LG.
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ФАС обвинила «дочку» Samsung в незаконной координации цен на гаджеты

Коммерсантъ14:26

Российское подразделение Samsung координировало свою деятельность при продаже в России своих планшетов и смартфонов

Эхо Москвы12:30

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Ведомости12:56

ФАС уличила российскую дочку Samsung в координации цен на гаджеты

Rambler News Service12:26

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Интерфакс12:10

ФАС перенесла на 22 апреля рассмотрение дела компании Samsung по признакам координации цен на смартфоны

Агентство Москва12:03

ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

РБК13:58
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение провести срочную дискуссию по отношениям с Госдумой и Советом Федерации РФ.
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Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

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Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
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Общество

Население Москвы в кварталах реновации вырастет в три раза

Московские власти вынесли на публичные слушания проекты планировки территорий шести микрорайонов и кварталов, где планируется возвести новые дома по программе реновации.
Обновлено в 13:55
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
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Происшествия

Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.
Обновлено в 12:26
Кино

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«Первый канал» покажет нашумевший российский телесериал «Лучше, чем люди» Андрея Джуковского о роботах-андроидах.
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В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
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Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

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Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым

Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
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Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

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Хоккей

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
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Космос

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Виктор Благов, проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, скончался на 84-м году жизни.
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После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене

21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
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Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
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Политика

Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
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Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

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Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане

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Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
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Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями

По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
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Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro

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Политика

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Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
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Владимир Быстров: «Хочу стать великим тренером!»

Тренер юношеской сборной России, бывший игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эксклюзивном интервью Sportbox.ru вспомнил историю с переводом Игоря Денисова и Александра Кержакова в дубль, забыл, как целовал спартаковский ромб, а также ответил людям, которые рассказывали про него разные истории.
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Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
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