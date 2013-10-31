Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс 12:10
Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере 5 млн рублей. ФАС ранее неоднократно возбуждала дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Среди них были корпорации Apple и LG.
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:59
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
Финансы
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Политика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Космос
В NASA заявили, что США хотят создать коалицию для исследований Луны
Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.
Обновлено в 20:00
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Политика
Лукашенко назвал победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Финансы
Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10%
Почти на 7% — до 143 млрд долларов — выросли переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион, на 11% (до 59 млрд долларов) — в Европу и Центральную Азию.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:56
Общество
Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной
Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.
Обновлено в 09:47
Политика
США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи
США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 20:12
Футбол
«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»
Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи
Обновлено в 14:58
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Один человек погиб при обрушении здания цеха в Дзержинске
Один человек погиб в результате обрушения в неэксплуатируемом цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш" в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:26
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу
Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44