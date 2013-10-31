Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс 12:10

Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере 5 млн рублей. ФАС ранее неоднократно возбуждала дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Среди них были корпорации Apple и LG.
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Антимонопольная служба обвинила подразделение «Самсунг» в незаконной координации цен

Эхо Москвы19:04

ФАС уличила российскую дочку Samsung в координации цен на гаджеты

Rambler News Service12:26

ФАС обвинила «дочку» Samsung в незаконной координации цен на гаджеты

Коммерсантъ14:26

ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

РБК13:58

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Ведомости12:56

ФАС заявила, что российская «дочка» Samsung координировала цены на смартфоны и планшеты

ТАСС15:27

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Интерфакс12:10
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Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:59
Политика

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Политика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Общество

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Космос

В NASA заявили, что США хотят создать коалицию для исследований Луны

Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.
Обновлено в 20:00
Авто

Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Политика

Лукашенко назвал победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Финансы

Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10%

Почти на 7% — до 143 млрд долларов — выросли переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион, на 11% (до 59 млрд долларов) — в Европу и Центральную Азию.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Футбол

Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:56
Общество

Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной

Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.
Обновлено в 09:47
Политика

США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи

США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 20:12
Футбол

«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»

Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

Обновлено в 14:58
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Один человек погиб при обрушении здания цеха в Дзержинске

Один человек погиб в результате обрушения в неэксплуатируемом цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш" в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:26
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу

Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
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