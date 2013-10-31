ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыИнтерфакс 12:10

Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере 5 млн рублей. ФАС ранее неоднократно возбуждала дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Среди них были корпорации Apple и LG.

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Политика На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.

Финансы Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.

Политика США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Политика Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».

Политика Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».

Общество ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Авто Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.

Политика Лукашенко назвал победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Общество Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4 Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Политика Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

Финансы Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10% Почти на 7% — до 143 млрд долларов — выросли переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион, на 11% (до 59 млрд долларов) — в Европу и Центральную Азию.

Шоу-бизнес Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.

Футбол Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Общество Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.

Политика США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Футбол «Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом» Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Происшествия Один человек погиб при обрушении здания цеха в Дзержинске Один человек погиб в результате обрушения в неэксплуатируемом цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш" в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Шоу-бизнес Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.