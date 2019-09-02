Экономика
ИзвестияФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
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Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Футбол
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Новые поколения кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, которые впервые станут соплатформенниками, дебютируют осенью 2020 года.
Автоновости дня 03:43
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Череповце
В Череповце автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе.
РЕН ТВ 08:08
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до наивысшей категории
В Атлантическом океане ураган «Дориан» достиг пятой категории, которая считается наивысшей.
Суть событий вчера в 10:27
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Культура
Стала известна дата премьеры продолжения шоу «Форт Боярд»
Peterburg2.ru 05:42
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Интернет
Рыночная доля Windows 10 впервые превысила 50%
По данным аналитиков Netmarketshare, сейчас рыночная доля «десятки» составляет 50,99%, а такой показатель зафиксирован впервые за всю историю существования ОС.
Astera 06:51
Происшествия
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1
В Беслане начались траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека, из которых 186 – дети.
Rambler News Service вчера в 05:52
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия 06:45
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости вчера в 06:12
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Авто
Компания Hymer демонстрирует будущее автодомов концептом VisionVenture
Разумеется, что некоторые детали концепта в серийной версии реализовать не удастся Тем временем компания Allied Conversions превратила Land Rover Defenders в дом на колесах.
CarsWeek.ru 08:36