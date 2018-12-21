Транспорт

ФАС требует от «Аэрофлота» новой политики
Коммерсантъ
11:43

Ведомство рекомендует перевозчику повысить прозрачность ценообразования Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от «Аэрофлота» разработать новую коммерческую политику, чтобы увеличить прозрачность ценообразования.
Коммерсантъ11:43
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила
 «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40

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ФАС требует от «Аэрофлота» новой политики

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ФАС сделала «Аэрофлоту» предупреждение после жалоб на подорожавшие билеты

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Дождь06:58
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