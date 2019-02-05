Энергетика
ФАС решила возложить вину за скачок цен на бензин на двух трейдеровРБК 04:24
Резкий скачок цен на топливо, который произошел весной прошлого года, мог быть вызван сговором трейдеров на торгах. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем
Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 18:43
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
Сильное землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Азербайджана, очаг залегал на глубине всего 10 километров, сообщает Геологическая служба США.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Обновлено в 16:38
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Интернет
Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в мессенджере
Facebook ввел в своем мессенджере функцию удаления отправленных сообщений. Удалить сообщение можно в течение 10 минут после отправки.
Обновлено в 17:31
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта
Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Apple начала продажи восстановленного iPhone X
Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.
Обновлено в 05:28
Авто
Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Экономика
Банк России утвердил свой новый фирменный стиль и логотип
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Кино
Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.
Обновлено в 15:00
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Авто
В PSA Group думают о планах вернуть Opel в Россию
Обновлено в 10:27
Происшествия
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
Обновлено в 13:30
Общество
Россия вновь стала лидером по числу запросов властей к Google
Представитель Роскомнадзора не стал комментировать статистику Google по запросам от госорганов, отметив лишь, что указанные компанией категории товаров и услуг не соответствуют категориям запрещенной информации, прописанным в российском законодательстве.
Обновлено в 11:03
Интернет
Mail.ru Group запускает браузер Atom
Mail.ru Group также включил в новый браузер возможность запрета записи истории посещения сайтов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Швеции обнаружили украденные королевские похоронные регалии
Шведская полиция обнаружила в Стокгольском регионе украденные в июле прошлого года из собора в городе Стренгнес похоронные регалии Карла IX.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В США таксиста Uber приговорили к пожизненному за массовое убийство
Суд штата Мичиган приговорил бывшего таксиста Джейсона Долтона к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Обновлено в 19:13
Наука
В Аргентине обнаружены останки нового вида динозавров
В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавров. Он отпугивал хищников длинными шипами на спине.
Обновлено в 16:08
Политика
Сенат США поддержал санкции против союзников Сирии
Документ предусматривает санкции для Сирии, а также ее союзников, в частности, России и Ирана, за военную и иную помощь стране.
Обновлено в 16:48
Наука
Ученые заявили, что мозг женщин стареет медленнее мужского
У мужчин все получилось иначе их фактический возраст был меньше, чем возраст мозга, примерно на 2,5 года.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в ангаре на севере Москвы на площади 500 кв. м. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса
На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС.
Обновлено в 10:22
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 7 тыс. автомобилей
АО «Мерседес-Бенц РУС», официальный представитель Mercedes на российском рынке, отзывает 7 011 автомобилей марки Mercedes-Benz классов C и GLC, сообщает Росстандарт.
Обновлено в 04:50