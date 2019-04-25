Экономика

ФАС разрешила «Севергрупп» Мордашова купить «Ленту»Retailer.ru вчера в 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова купить 42% торговой сети «Лента», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора ритейлера Германа Тинги в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками.
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ФАС одобрила сделку по покупке Мордашовым 42% сети гипермаркетов «Лента»

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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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