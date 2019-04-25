Экономика
ФАС разрешила «Севергрупп» Мордашова купить «Ленту»Retailer.ru вчера в 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова купить 42% торговой сети «Лента», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора ритейлера Германа Тинги в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками.
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Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»
Forbes24 апреля в 06:16
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