Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Коммерсантъ
08:35

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ08:35

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ФАС разрешила Сбербанку участвовать в управлении ГК «Новый поток»

Банки.ру09:49

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Коммерсантъ08:35

ФАС разрешила «Сбербанку» участвовать в управлении «Новым Потоком»

Finam.Ru08:28

ФАС разрешила Сбербанку участвовать в управлении New Stream Group

Rambler News Service07:41

ФАС разрешила Сбербанку участвовать в управлении группой компаний «Новый поток»

ТАСС07:27

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление «Нового потока»

DP.RU07:55

ФАС РФ одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении прав на управление структурами группы «Новый поток»

Политическая Экспертиза07:51
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Энергетика

Нефть Brent за день подешевела на 5%

Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в пятницу, 23 ноября, опустились ниже отметки в $60 за баррель.
Обновлено в 09:56
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено в 09:50
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 09:53
Экономика

ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»

Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.
Обновлено в 09:46
Экономика

Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка

Арест с акций и имущества Сбербанка (Киев) сняты Киевским апелляционным судом, говорится в материалах суда Единого реестра судебных решений Украины.
Обновлено в 09:52
Экономика

Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Предприниматель Роман Абрамович, занимающий в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 11-е место с состоянием $10,8 млрд, займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено в 09:50
Экономика

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:14
Экономика

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 09:43
Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 09:32
Экономика

Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено в 09:51
Экономика

Цена биткоина упала до $4,3 тыс. впервые с октября 2017 года

В середине ноября эксперт по криптовалютам Александр Китченко заявил, что резкое падение курса биткоина обусловлено разделением одного из его главных конкурентов — биткоин Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».
Обновлено в 09:55
Экономика

Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ

Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика

Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ

Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика

В Минэнерго РФ поддержали идею МЧС о создании единой сетевой компании

Предложение МЧС РФ о консолидации территориальных сетевых организаций на базе дочерних предприятий «Россетей» нашло поддержку в Министерстве энергетики.
Обновлено в 09:26
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Новый Поток
Российская частная группа компаний, в которую входят активы, занимающиеся добычей и переработкой нефти, а также транспортировкой, экспортом и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке. Главный офис находится в Москве. Согласно рейтингу «РБК 500» за 2017 год по выручке находилась на 55 месте среди всех компаний России и на 11 месте среди нефтегазовых компаний - 208 млрд рублей. При этом в 2016 году компания получила чистую прибыль 4,4 млрд руб.
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Федеральная антимонопольная служба
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также согласованию применения закрытых способов определения поставщиков.
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