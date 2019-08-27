Экономика
ВедомостиФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
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ФАС одобрила покупку акций «Трансконтейнера» структурой Абрамовича и Абрамова
Rambler News Service03:57
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