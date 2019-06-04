ФАС проверяет страховщиков из-за подорожавшего ОСАГОПраво.ру 01:20

Два крупнейших российских страховщика — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3600 рублей до 4118 рублей), а системообразующий «Росгосстрах» — на 11% (с 3699 рублей до 4118 рублей).

с чего всё началось

Как пишут «Известия», полисы «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха» подорожали на 14%, а «Росгосстраха» - на 11%; в обоих случаях – до 4 118 руб. Оценить действия компаний на предмет ценового сговора ФАС попросили в проекте «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта.

Наука Генное редактирование может сократить жизнь Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.

Энергетика Цены на нефть снижаются, Brent пытается удержаться выше $61 за баррель Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $60,5-61,4 за баррель».

Происшествия В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.

Футбол Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.

Авто Genesis представил обновленный седан G90 для российского рынка Премиальный бренд марки Hyundai — Genesis — привез на российский рынок обновленный седан G90.

Общество Студенты педагогических вузов стали следить за школьниками на ЕГЭ Как рассказал прессе директор образовательного центра по подготовке ЕГЭ Александр Скаковский, студентов российских педвузов стали приглашать на ЕГЭ в качестве волонтеров, чтобы они следили за школьниками и выявляли у них наличие шпаргалок.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

Общество Разработаны два варианта российских электронных паспортов Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Наука Вблизи острова Хайнань найдены редкие виды китов и дельфинов Представители нескольких редких видов китов и дельфинов обнаружены в ходе научной экспедиции в районе китайского острова Хайнань.

Здоровье Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.

Авто Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Единоборства Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа был отправлен в нокдаун во время подготовки к бою с мексиканцем Энди Руисом.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Происшествия Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.

Теннис Шарапова рассказала, когда сможет вернуться на корт Российская теннисистка Мария Шарапова, которая ранее восстанавливалась после травмы плеча, сообщила в "Инстаграме", что может сыграть на травяном турнире в Мальорке (Испания).

Футбол Эшли Коул покидает «Дерби» Лэмпарда «Дерби» не предложил защитнику Эшли Коулу новый контракт. 30 июня 38-летний игрок покинет клуб по свободному трансферу.

Политика В Китае раскритиковали заявление Помпео о событиях на площади Тяньаньмэнь Китай выступает против заявления госсекретаря США Майка Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, считает это заявление оскорблением китайского народа и нарушением международного права, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

Единоборства Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Гаджеты WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.