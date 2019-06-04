Экономика
ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГОКоммерсантъ 09:26
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На скачок тарифов обратили внимание в ОНФ — эксперты проекта «За права заемщиков» попросили руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева проверить действия крупнейших страховщиков на предмет ценового сговора.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Хоккей
«Чемпионат»: Свитов подпишет контракт с «Локомотивом»
Как сообщает «Чемпионат», бывший нападающий «Ак Барса» Александр Свитов перешёл в «Локомотив».
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Авто
Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей
Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева
Сам Лазарев пока никак не комментирует эти предположения, однако другие персоны российского шоу-бизнеса начали высказываться на этот счет.
Обновлено в 07:28
Политика
Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.
Обновлено в 08:02
Космос
После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Общество
Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару
Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Обновлено в 13:18
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Политика
Эрдоган официально опроверг информацию о покупке С-400
Фактически, своим заявлением турецкий лидер полностью опроверг доводы ряда европейских СМИ, ссылающихся на тот факт, что Турция и США достигли взаимопонимания по вопросу покупки российских зенитных систем, и в ближайшем времени контракт может быть заморожен.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Культура
Гости более чем из 50 стран приехали в Крым на фестиваль «Великое русское слово»
Во вторник в Ялте состоялось торжественное открытие XIII Международного фестиваля русской и славянской культуры "Великое русское слово".
Обновлено в 13:18
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray
Обновлено в 12:46
Экономика
Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»
«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова не приедет на «Кинотавр-2019»: актриса пожалела денег
Ирина Безрукова не приедет на "Кинотавр-2019": актриса пожалела денег Актрисе предложили из своих кровных оплатить пребывание на кинофестивале.
Обновлено в 11:16
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08