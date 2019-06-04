ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГОКоммерсантъ 09:26

На скачок тарифов обратили внимание в ОНФ — эксперты проекта «За права заемщиков» попросили руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева проверить действия крупнейших страховщиков на предмет ценового сговора.

с чего всё началось

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