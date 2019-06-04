Экономика
ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГОКоммерсантъ 09:26
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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с чего всё началось
ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.Известиявчера в 17:02
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