Экономика
ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГОКоммерсантъ 09:26
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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с чего всё началось
На скачок тарифов обратили внимание в ОНФ — эксперты проекта «За права заемщиков» попросили руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева проверить действия крупнейших страховщиков на предмет ценового сговора.Известиявчера в 17:02
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