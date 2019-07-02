Экономика
ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте ценРБК 10:09
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Причиной стала информация о росте цен на продукцию.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Обновлено в 11:00
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
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Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
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У Николая Баскова скончался отец
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Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено в 05:17
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России
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Обновлено вчера в 20:47
Авто
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Авто
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Обновлено вчера в 07:24
Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал самый важный поединок в карьере
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против ирландца Конора Макгрегора является самым важным в его карьере, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
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Политика
В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина
Обновлено в 09:18
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
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Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери
Обновлено в 09:51
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
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Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Общество
Дождь, гроза и ветер ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:17
Путешествия
В Анапе запретили купаться из-за шторма и сильного донного течения
Обновлено вчера в 05:40
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«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Обновлено в 09:36
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53