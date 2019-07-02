Экономика
ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте ценРБК вчера в 10:09
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Причиной стала информация о росте цен на продукцию.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
Обновлено 01 июля в 11:19
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье
Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук
К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 14:49
Космос
Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете
Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено 01 июля в 13:03
Экономика
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
Обновлено вчера в 11:36
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней
Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.
Обновлено вчера в 20:51
Гаджеты
Xiaomi представила сразу три новых смартфона
Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Из окна режиссера открывается роскошный вид на Кремль. Квартира Бондарчука просторная.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия
СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания
Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в драке на юге Москвы
В Донском районе Москвы произошел конфликт между группой людей. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено вчера в 21:04