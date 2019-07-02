Экономика

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте ценРБК вчера в 10:09

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Причиной стала информация о росте цен на продукцию.
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ФАС заинтересовалась влиянием стоимости корма на цену мяса

Коммерсантъвчера в 10:34

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен

РБКвчера в 10:09

ФАС изучит российский рынок мяса

РИА Новостивчера в 08:15

ФАС изучит, как в России «сочиняют» цену на мясо

Комсомольская правдавчера в 08:50

ФАС планирует изучить ценообразование на рынке мяса в России

ТАССвчера в 07:58

ФАС займется возможным подорожанием мяса

Росбалтвчера в 07:58

ФАС проверит рынок мяса в связи с возможным ростом цен на корма

News.ruвчера в 07:53
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Кино

Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
Обновлено 01 июля в 11:19
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено вчера в 21:05
Здоровье

Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук

К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 14:49
Космос

Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете

Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено 01 июля в 13:03
Экономика

В Мексике дорожает национальный напиток текила

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Обновлено вчера в 11:36
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 03:36
Общество

Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней

Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.
Обновлено вчера в 20:51
Гаджеты

Xiaomi представила сразу три новых смартфона

Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Из окна режиссера открывается роскошный вид на Кремль. Квартира Бондарчука просторная.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия

СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания

Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в драке на юге Москвы

В Донском районе Москвы произошел конфликт между группой людей. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено вчера в 21:04
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