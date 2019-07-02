Экономика
ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте ценРБК вчера в 10:09
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Причиной стала информация о росте цен на продукцию.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 4 июля
Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 4 июля из-за сильного дождя.
Обновлено в 02:34
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Глава МВД Украины требует от ЦИК снять Клюева с выборов
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать на выборах в Верховную раду бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Жителям Арыси предоставят налоговые каникулы до конца года
24 июня на одном из складов Арыси произошёл взрыв боеприпасов. В результате ЧП погибли три человека.
Обновлено в 01:35
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье
Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России
В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет
О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ирина Винер-Усманова вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой
Российский тренер в интервью вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Общество
Жители Южно-Сахалинска сами решат, какие дома снесут в ходе реновации
Как рассказал советник мэра по градостроительству Владислав Фролов, еще 8 лет назад были обследованы жилые дома в Черемушках, которые строились в начале и середине 60-х годов прошлого века с показателем сейсмики до 7 баллов.
Обновлено в 00:31
Авто
Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено в 02:25
Спорт
Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета
Обновлено вчера в 16:26