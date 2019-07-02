Экономика

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте ценРБК 10:09

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Причиной стала информация о росте цен на продукцию.
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ФАС заинтересовалась влиянием стоимости корма на цену мяса

Коммерсантъ10:34

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен

РБК10:09

ФАС проверит рынок мяса в связи с возможным ростом цен на корма

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ФАС изучит российский рынок мяса

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ФАС планирует изучить ценообразование на рынке мяса в России

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Росбалт07:58

ФАС изучит, как в России «сочиняют» цену на мясо

Комсомольская правда08:50
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Обновлено вчера в 05:03
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Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
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Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»

Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
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"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
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