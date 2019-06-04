ФАС проверяет страховщиков из-за подорожавшего ОСАГОПраво.ру 01:20

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с чего всё началось

Как пишут «Известия», полисы «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха» подорожали на 14%, а «Росгосстраха» - на 11%; в обоих случаях – до 4 118 руб. Оценить действия компаний на предмет ценового сговора ФАС попросили в проекте «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта.

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