Экономика
ФАС проверяет страховщиков из-за подорожавшего ОСАГОПраво.ру 01:20
Как пишут «Известия», полисы «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха» подорожали на 14%, а «Росгосстраха» - на 11%; в обоих случаях – до 4 118 руб. Оценить действия компаний на предмет ценового сговора ФАС попросили в проекте «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта.
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с чего всё началось
Два крупнейших российских страховщика — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3600 рублей до 4118 рублей), а системообразующий «Росгосстрах» — на 11% (с 3699 рублей до 4118 рублей).Известиявчера в 17:02
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