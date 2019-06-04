Экономика

ФАС проверяет страховщиков из-за подорожавшего ОСАГОПраво.ру 01:20

Как пишут «Известия», полисы «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха» подорожали на 14%, а «Росгосстраха» - на 11%; в обоих случаях – до 4 118 руб. Оценить действия компаний на предмет ценового сговора ФАС попросили в проекте «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта.
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с чего всё началось

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Два крупнейших российских страховщика — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3600 рублей до 4118 рублей), а системообразующий «Росгосстрах» — на 11% (с 3699 рублей до 4118 рублей).
Известиявчера в 17:02

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ФАС заподозрила страховые компании в картельном сговоре против россиян

РЕН ТВ03:25

ФАС проверяет повышение тарифов ОСАГО тремя крупными страховыми компаниями России

Весьмавчера в 18:02

«Известия»: ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

ТАССвчера в 19:46

ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

ФАНвчера в 19:31

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Deita.ruвчера в 19:45

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Известиявчера в 17:02

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

URA.Ruвчера в 22:01
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Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

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Происшествия

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Обновлено вчера в 03:36
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество

За неделю безработных в РФ стало больше на 0,4%

Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.
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Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone

Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
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Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
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Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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Общество

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Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
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Кино

В саду «Эрмитаж» открылся летний кинотеатр

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Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

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Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
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Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Политика

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Обновлено вчера в 07:37
Политика

Советник Ципраса рассказал о желании Греции получать газ из РФ

Веланис напомнил, что за минувший год РФ и Греция достигли различных договоренностей в морском и судоходном деле, а также в металлургии.
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Происшествия

Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

Обновлено в 03:56
Политика

Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
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Запись главы пермского Минздрава в Instagram удалилась «по техническим причинам»

Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова опубликовала в Instagram пост о реформе здравоохранения.
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Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

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