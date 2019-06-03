Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГОИзвестия 14:30
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
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Гаджеты
LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии
Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Генсек ООН потребовал от властей Судана защищать права человека
В связи с растущим количеством нападений на протестующих в Судане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти страны проявить максимальную сдержанность, а также потребовал соблюдать принципы защиты прав человека.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия
Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России
Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Политика
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Общество
Паспорт в срок: где в Красноярске получить главный документ
Казалось бы, все и так знают, где его получают, какие документы необходимы и сколько стоит паспорт.
Обновлено в 20:01
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи
Крайне опасными для детей медики назвали газонокосилки, электрощиты, средства для розжига.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Российские военные спутники обеспечат высокоскоростную связь в Арктике
До конца 2019 года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации.
Обновлено в 18:26
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Космос
Астрономы рассмотрели два внесолнечных мира у далекой звезды
Обновлено в 11:00
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Футбол
Семь футболистов «Вальядолида» продали матч с «Валенсией»
Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги.
Обновлено в 19:37
Футбол
Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе
Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда Неймар подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.
Обновлено в 16:05
Космос
Ученым удалось зажечь лампу с помощью америция
Ученые из Великобритании смогли получить электричество, достаточное для работы одной лампы, используя америций.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Власти Марокко задержали радикалов, готовивших теракты
По данным местной разведки, радикалы готовили теракты на территории королевства.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40