Экономика

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГОИзвестия вчера в 14:30

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
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с чего всё началось

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

ФАС заподозрила страховые компании в картельном сговоре против россиян

РЕН ТВ03:25

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

URA.Ruвчера в 22:01

ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

ФАНвчера в 19:31

«Известия»: ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

ТАССвчера в 19:46

Рост цены ОСАГО обеспокоил власть

Deita.ruвчера в 19:45

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Известиявчера в 17:02

ФАС проверяет повышение тарифов ОСАГО тремя крупными страховыми компаниями России

Весьмавчера в 18:02
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:16
Политика

В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:44
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Футбол

Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионов

Представители программы на своей официальной странице в Twitter пошутили над выходной модели, опубликовав фотографии российских футболистов в купальниках.
Обновлено в 05:35
Кино

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 23:09
Общество

Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Кино

Бейонсе появилась в новом тизере «Короля льва»

Обновлено в 04:15
Происшествия

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до четырех

Обновлено в 05:27
Авто

Стали известны цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross

Стандартное оснащение нового Citroen C5 Aircross, предусмотренное в базовой версии Live, включает: новую подвеску Progressive Hydraulic Cushions, шесть подушек безопасности, защиту картера двигателя, датчики давления в шинах, а также системы помощи при экстренном торможении и трогании на уклоне.
Обновлено в 03:17
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Вызывающие рак лекарства нашел в аптеках Росздравнадзор

По данным Росздравнадзора на сегодняшний день на рынке лекарств есть 25 препаратов в составе которых заявлен валсартан, однако в продаже присутствуют 2,5 миллиона упаковок с потенциально опасными таблетками, пишет Life.
Обновлено в 03:01
Общество

Кремль отреагировал на запрос ключей шифрования у «Яндекса»

Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у компании «Яндекс» находится вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:29
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Кино

Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро

Обновлено в 03:26
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты

AMD представила свой самый производительный графический ускоритель — Radeon Pro Vega II Duo

Что касается перспектив данных ускорителей, обычная версия Radeon Pro Vega II, вполне вероятно, будет доступна для приобретения, а вот двухпроцессорная версия Radeon Pro Vega II Duo, скорее всего, останется эксклюзивом нового Mac Pro.
Обновлено в 04:00
Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Обновлено вчера в 15:17
Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Финансы

Курс доллара снизился до 65,4 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля.
Обновлено вчера в 13:27
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Обновлено вчера в 16:23
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