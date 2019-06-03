Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГОИзвестия вчера в 14:30
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
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с чего всё началось
ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.Известиявчера в 17:02
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Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:16
Политика
В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:44
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Футбол
Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионов
Представители программы на своей официальной странице в Twitter пошутили над выходной модели, опубликовав фотографии российских футболистов в купальниках.
Обновлено в 05:35
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Кино
Бейонсе появилась в новом тизере «Короля льва»
Обновлено в 04:15
Авто
Стали известны цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross
Стандартное оснащение нового Citroen C5 Aircross, предусмотренное в базовой версии Live, включает: новую подвеску Progressive Hydraulic Cushions, шесть подушек безопасности, защиту картера двигателя, датчики давления в шинах, а также системы помощи при экстренном торможении и трогании на уклоне.
Обновлено в 03:17
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Вызывающие рак лекарства нашел в аптеках Росздравнадзор
По данным Росздравнадзора на сегодняшний день на рынке лекарств есть 25 препаратов в составе которых заявлен валсартан, однако в продаже присутствуют 2,5 миллиона упаковок с потенциально опасными таблетками, пишет Life.
Обновлено в 03:01
Общество
Кремль отреагировал на запрос ключей шифрования у «Яндекса»
Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у компании «Яндекс» находится вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:29
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Кино
Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро
Обновлено в 03:26
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
AMD представила свой самый производительный графический ускоритель — Radeon Pro Vega II Duo
Что касается перспектив данных ускорителей, обычная версия Radeon Pro Vega II, вполне вероятно, будет доступна для приобретения, а вот двухпроцессорная версия Radeon Pro Vega II Duo, скорее всего, останется эксклюзивом нового Mac Pro.
Обновлено в 04:00
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Финансы
Курс доллара снизился до 65,4 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля.
Обновлено вчера в 13:27
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Обновлено вчера в 16:23