Экономика

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГОИзвестия вчера в 14:30

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
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с чего всё началось

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Известиявчера в 17:02

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ФАС заподозрила страховые компании в картельном сговоре против россиян

РЕН ТВ03:25

ФАС проверяет повышение тарифов ОСАГО тремя крупными страховыми компаниями России

Весьмавчера в 18:02

«Известия»: ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

ТАССвчера в 19:46

ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

ФАНвчера в 19:31

Рост цены ОСАГО обеспокоил власть

Deita.ruвчера в 19:45

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Известиявчера в 17:02

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

URA.Ruвчера в 22:01
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Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку

В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Общество

В России появится новый вид алиментов на детей

Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Путешествия

Составлен рейтинг авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту

Обновлено в 00:33
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Общество

Разработаны два варианта российских электронных паспортов

Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Кино

В саду «Эрмитаж» открылся летний кинотеатр

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:51
Наука

Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни

Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Авто

Назван топ-10 марок-лидеров на вторичном авторынке Подмосковья

Например, если в столице РФ самой продаваемым брендом в январе — апреле этого года был Mercedes-Benz, то в Московской области эта немецкая марка занимает последнюю позициию в десятке марок-лидеров.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Наука

Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые

Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

Обновлено в 02:33
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Авто

Land Rover представит совершенно новый Defender

Забудьте о предшественнике, поскольку новый Land Rover Defender претендует на премиум-сегмент.
Обновлено вчера в 06:39
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