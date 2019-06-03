ФАС проверит причину роста цен на ОСАГОИзвестия вчера в 14:30

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.

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