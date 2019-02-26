ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилетыТАСС 08:23

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

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