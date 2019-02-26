Экономика

ФАС проверит информацию о резком росте цен на авиабилетыВедомости 08:36

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о подорожании авиабилетов, однако пока информация о резком росте цен не подтверждается, заявил «РИА Новости» замруководителя ведомства Александр Редько.
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Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо

Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами.
Коммерсантъвчера в 14:31

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ФАС проверит информацию о резком росте цен на авиабилеты

Ведомости08:36

ФАС России проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Эхо Москвы11:02

ФАС проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов

Российская газета08:51

ФАС проверит информацию об удорожании авиабилетов

News.ru08:44

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

РБК11:28

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

ТАСС08:23

ФАС проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов

РИА Новости08:15
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Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с бизнес-джетом в Шереметьево

Обновлено в 11:20
Энергетика

Новак назвал условия контракта по украинскому транзиту

Вторым условием Новак назвал урегулирование всех возникших споров, которые рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Обновлено в 07:59
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке

Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Общество

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге скончался поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия

СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка в ТиНАО

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехмесячного ребенка, упавшего с высоты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Обновлено в 11:12
Общество

Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные

В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 10:46
Политика

Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 февраля, подписал указ о переименовании Минвостокразвития РФ в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Обновлено в 10:02
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян

Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Москве мужчина попал под поезд на станции «Лосиноостровская»

Мужчина госпитализирован после падения под поезд на станции "Лосиноостровская" на северо-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 11:25
Финансы

Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллекта

Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Общество

В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.
Обновлено в 10:11
Спорт

Лыжница Седова стала шестой в классической гонке на ЧМ

Обновлено в 10:48
Политика

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Ранее во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон).
Обновлено в 09:18
Хоккей

Автомобилист — Трактор 3:0 (3-й период)

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина-2018/19.
Обновлено в 11:20
Общество

Умерла супермодель Ольга Пантюшенкова

Умерла российская модель Ольга Пантюшенкова, получившая известность в 1990-е годы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова

Бывший супруг, с которым певица развелась в 2016 году, не выплачивал Булановой алименты.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Вилков рассудит «Урал» и «Спартак» в кубковом матче

Встречу между "Уралом" и "Спартаком" обслужит бригада под руководством Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 11:30
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Политика

Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины

Центральная избирательная комиссия Украины 24 и 25 февраля подверглась кибератакам со стороны России.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Обновлено в 09:39
Происшествия

Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
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