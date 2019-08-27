Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают необходимым развивать сегмент низкобюджетных авиакомпаний и просят «Аэрофлот» помочь рынку в создании новых лоукостеров, так как у перевозчика уже есть опыт работы в данной сфере. Об этом 27 августа заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

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