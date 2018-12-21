с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.

Транспорт Транспорт В московском транспорте подорожает проезд С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.

Транспорт Транспорт Столичных водителей предупредили о снежных заносах Снежные заносы ожидаются на дорогах Москвы и области до воскресенья, передает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.

Транспорт Транспорт Девять новых мостов начнут строить в Москве Пресс-служба столичного Департамента строительства сообщила о том, что в Москве в 2019 году планируют начать строительство девяти мостовых сооружений.

Транспорт Транспорт Авиакомпания объяснила, как летать на Новый год бесплатно Как объясняют представители лоукостера, новогодняя акция рассчитана на тех, кто не смог или не успел купить билеты на новогодние каникулы и готов провести какое-то время в аэропорту – дождавшись, пока регистрация закончится.

Транспорт Транспорт Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12% за 2018 год Петербургский аэропорт Пулково за 11 месяцев текущего года увеличил пассажиропоток на 12%, обслужив 16 849 580 человек.

Транспорт Транспорт Внесены изменения в работу остановок для пяти маршрутов автобусов «Мосгортранс» предупреждает москвичей о внесении изменений в работу остановок в СЗАО и ЮЗАО с 22 декабря.

Транспорт Транспорт В Великом Устюге закроют аэропорт на время реконструкции Аэропорт в Великом Устюге закроют на время реконструкции с 10 января до конца 2019 года.

Транспорт Транспорт В Новой Москве запустили 13 новых автобусных маршрутов С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве.

Транспорт Транспорт В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.

Транспорт Транспорт Движение на востоке Москвы ограничат из-за возведения инженерных сетей Ограничение введено на улице Буракова по 28 февраля в связи со строительством инженерных сетей.

Транспорт Транспорт На дороги Мурманской области положили полмиллиарда в год Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин доложил, что в этом году в нормативное состояние приведено 55,2 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог.