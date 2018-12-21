Транспорт

ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политику
News.ru
06:50

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.
News.ru06:50
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила
 «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40

Подробнее о событии

ФАС требует от «Аэрофлота» новой политики

Коммерсантъ11:43

ФАС сделала «Аэрофлоту» предупреждение после жалоб на подорожавшие билеты

РБК07:36

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Ведомости06:40

ФАС призвала «Аэрофлот» повысить прозрачность ценообразования на внутренние рейсы

ПРАЙМ06:28

ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования

Rambler News Service06:27

«Аэрофлоту» указали на необходимость сделать прозрачным ценообразование на внутренних рейсах

Интерфакс06:48

ФАС призвала «Аэрофлот» повысить прозрачность образования цен на внутренние рейсы

Дождь06:58
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Транспорт

В московском транспорте подорожает проезд

С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Транспорт

Столичных водителей предупредили о снежных заносах

Снежные заносы ожидаются на дорогах Москвы и области до воскресенья, передает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 14:58
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Транспорт

Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле

Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.
Обновлено в 07:01
Транспорт

Девять новых мостов начнут строить в Москве

Пресс-служба столичного Департамента строительства сообщила о том, что в Москве в 2019 году планируют начать строительство девяти мостовых сооружений.
Обновлено в 05:59
Транспорт

Авиакомпания объяснила, как летать на Новый год бесплатно

Как объясняют представители лоукостера, новогодняя акция рассчитана на тех, кто не смог или не успел купить билеты на новогодние каникулы и готов провести какое-то время в аэропорту – дождавшись, пока регистрация закончится.
Обновлено в 08:58
Транспорт

Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12% за 2018 год

Петербургский аэропорт Пулково за 11 месяцев текущего года увеличил пассажиропоток на 12%, обслужив 16 849 580 человек.
Обновлено в 03:01
Транспорт

Внесены изменения в работу остановок для пяти маршрутов автобусов

«Мосгортранс» предупреждает москвичей о внесении изменений в работу остановок в СЗАО и ЮЗАО с 22 декабря.
Обновлено в 14:10
Транспорт

В Великом Устюге закроют аэропорт на время реконструкции

Аэропорт в Великом Устюге закроют на время реконструкции с 10 января до конца 2019 года.
Обновлено в 13:33
Транспорт

В Новой Москве запустили 13 новых автобусных маршрутов

С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве.
Обновлено в 07:46
Транспорт

В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда

Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Движение на востоке Москвы ограничат из-за возведения инженерных сетей

Ограничение введено на улице Буракова по 28 февраля в связи со строительством инженерных сетей.
Обновлено в 08:50
Транспорт

На дороги Мурманской области положили полмиллиарда в год

Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин доложил, что в этом году в нормативное состояние приведено 55,2 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог.
Обновлено в 04:28
Транспорт

Стоимость проезда на автобусе в Казани хотят повысить до 28 рублей

В документе попросили увеличить стоимость проезда в казанском общественном транспорте до 28 рублей.
Обновлено в 12:23
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