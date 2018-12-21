Транспорт
ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политику
ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политикуNews.ru06:50
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.
News.ru06:50
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.Ведомости06:40
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ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования
Rambler News Service06:27
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Транспорт
В московском транспорте подорожает проезд
С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Транспорт
Столичных водителей предупредили о снежных заносах
Снежные заносы ожидаются на дорогах Москвы и области до воскресенья, передает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 14:58
Транспорт
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле
Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Девять новых мостов начнут строить в Москве
Пресс-служба столичного Департамента строительства сообщила о том, что в Москве в 2019 году планируют начать строительство девяти мостовых сооружений.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Авиакомпания объяснила, как летать на Новый год бесплатно
Как объясняют представители лоукостера, новогодняя акция рассчитана на тех, кто не смог или не успел купить билеты на новогодние каникулы и готов провести какое-то время в аэропорту – дождавшись, пока регистрация закончится.
Обновлено в 08:58
Транспорт
Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12% за 2018 год
Петербургский аэропорт Пулково за 11 месяцев текущего года увеличил пассажиропоток на 12%, обслужив 16 849 580 человек.
Обновлено в 03:01
Транспорт
Внесены изменения в работу остановок для пяти маршрутов автобусов
«Мосгортранс» предупреждает москвичей о внесении изменений в работу остановок в СЗАО и ЮЗАО с 22 декабря.
Обновлено в 14:10
Транспорт
В Великом Устюге закроют аэропорт на время реконструкции
Аэропорт в Великом Устюге закроют на время реконструкции с 10 января до конца 2019 года.
Обновлено в 13:33
Транспорт
В Новой Москве запустили 13 новых автобусных маршрутов
С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве.
Обновлено в 07:46
Транспорт
В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда
Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Движение на востоке Москвы ограничат из-за возведения инженерных сетей
Ограничение введено на улице Буракова по 28 февраля в связи со строительством инженерных сетей.
Обновлено в 08:50
Транспорт
На дороги Мурманской области положили полмиллиарда в год
Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин доложил, что в этом году в нормативное состояние приведено 55,2 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог.
Обновлено в 04:28
Транспорт
Стоимость проезда на автобусе в Казани хотят повысить до 28 рублей
В документе попросили увеличить стоимость проезда в казанском общественном транспорте до 28 рублей.
Обновлено в 12:23