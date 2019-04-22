Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджетыЭкономика сегодня вчера в 10:59

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты. «Самсунг Электроникс Рус Компани» нарушила закон о защите конкуренции, заявляет антимонопольное ведомство. По его данным, незаконная координация цен часто встречается на рынках ретейла техники.
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ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику

RT на русскомвчера в 09:50

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты

ТАССвчера в 09:59

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Интерфаксвчера в 09:53

ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

РБКвчера в 10:07

ФАС России признала компанию Samsung виновной в координации цен на смартфоны у российских реселлеров

Агентство Москвавчера в 09:44

ФАС признала Samsung виновной в координации цен

Rambler News Serviceвчера в 09:43

ФАС признала Samsung виновным в координации цен на свои смартфоны и планшеты

Ведомостивчера в 10:38
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Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью мужа

Обновлено в 01:00
Наука

Постоянный отказ от завтрака повышает риск болезней сердца на 87%

Обновлено в 04:32
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Обновлено в 02:32
Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

Украинский олигарх и экс-глава «ПриватБанка» Игорь Коломойский сообщил, когда он вернется на Украину.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Квартальная чистая прибыль НМТП по РСБУ подскочила в 3,1 раза

Выручка компании увеличилась на 20,3% - до 7,856 млрд руб. Доходы от участия в других организациях в январе-марте составили 1,1 млрд руб.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах.
Обновлено в 01:28
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

Обновлено в 03:26
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Барабинске продавец избила полицейского копченой рыбой

Сотрудник полиции попросил женщину уйти с перрона, но она схватила пакет с копченой рыбой и начала его избивать.
Обновлено в 01:52
Транспорт

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Политика

Украинский судья подал иск против Порошенко

Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено вчера в 14:20
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» сразу в нескольких городах

ФСБ пришла c обысками к «Свидетелям Иеговы» сразу в нескольких городах России.
Обновлено в 03:47
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

Названы способы снизить давление без лекарств

Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
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