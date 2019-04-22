ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджетыЭкономика сегодня вчера в 10:59

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты. «Самсунг Электроникс Рус Компани» нарушила закон о защите конкуренции, заявляет антимонопольное ведомство. По его данным, незаконная координация цен часто встречается на рынках ретейла техники.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты

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