ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Футбол Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Происшествия Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.

Общество В большинстве регионов России сократилось население За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.

Происшествия Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.

Происшествия Появилось видео обрушения дома в Стамбуле Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Транспорт Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево» Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.

Культура Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.

Авто Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.

Авто В России упали продажи люксовых автомобилей По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.

Гаджеты Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.

Наука Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.

Политика Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Здоровье Число кабинетов гериатрии увеличится на Ставрополье Для решения дальнейшей задачи по увеличению продолжительности жизни в регионе в 2020 году Ставропольский край планирует вступить в пилотный проект по гериатрии.

Происшествия Матерившегося пассажира не пустили в самолет в «Шереметьево» В столичном аэропорту «Шереметьево» пассажир устроил перепалку с членами экипажа и никуда не улетел.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.