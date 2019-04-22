Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Обновлено в 06:26
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Монако», Головин забил гол престижа
В матче 33-го тура французской Лиги 1 столичный «Пари Сен Жермен» одержал домашнюю победу над «Монако» со счетом 3:1. В составе парижан хет-трик оформил Килиан Мбаппе.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Футбол
Андрей Ромашов: «Дело Кокорина и Мамаева превращается в „дело 12 стульев“»
Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина рассказал о деталях очередного заседания в Пресненском суде.
Обновлено в 11:03
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество
Темрюк и Крымск получили почетные звания городов воинской доблести
Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Темрюку и Крымску, на территории которых велись масштабные бои во время Великой Отечественной войны, почетные звания городов воинской доблести, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Три человека пострадали в ходе протестов в Панкисском ущелье
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американские военные самолеты неоднократно замечали в этом районе.
Обновлено в 10:42
Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Энергетика
Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до полугодового максимума
Цены на нефть растут в понедельник, находясь в районе максимальных отметок с начала ноября прошлого года.
Обновлено в 09:10
Политика
Штаб Зеленского: Война в Донбассе завтра точно не закончится
По словам Разумкова, при президенте Зеленском «нормандский формат» и минские соглашения по Донбассу останутся ключевыми механизмами урегулирования конфликта, «отходить от которых нельзя».
Обновлено в 11:56
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Хоккей
Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Авто
Subaru отзывает в России свыше 52 тысяч автомобилей
Обновлено в 11:07
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Никас Сафронов увидел в смерти Юлии Началовой мистику
Обновлено в 06:09
Общество
В России дачников штрафуют за теплицы
Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Политика
Пять алжирских миллиардеров арестованы
В Алжире были арестованы пять миллиардеров в рамках расследования коррупционных преступлений.
Обновлено в 07:02
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью Путина, собирается стать кандидатом физико-математических наук
Глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, собирается стать кандидатом физико-математических наук.
Обновлено в 11:28
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47