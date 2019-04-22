Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс вчера в 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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Политика
Галкин поздравил Зеленского с победой
Обновлено вчера в 09:44
Общество
800 миллионов рублей потратят в Приморье на коммуналку
В 2019 году планируется вложить в ремонт коммунальных сетей порядка 800 млн рублей, рассказал в своём отчете губернатор Приморья Олег Кожемяко представителям краевого Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:41
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве
В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев: «Я мог уйти из жизни в 50 лет»
Обновлено в 00:00
Политика
ЦТАК подтвердило предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 17:58
Недвижимость
Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять лет
Обновлено вчера в 04:54
Здоровье
Как волгоградцы могут попасть к врачу, если не дают талон
Если вам не выдали направление, необходимо напрямую обращаться к заведующему отделением, главврачу поликлиники или его заместителю, а также в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам войны
Совет Федерации одобрил правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 09:18
Хоккей
«Даллас» Радулова начал шестую игру с «Нэшвиллом»
В четвёртом матче команде удалось отыграться, в пятом — выйти вперёд. Предыдущая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Далласа».
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено вчера в 08:58
Авто
Fiat превратил хэтч Argo в кроссовер
Итальянский хэтч Argo разработчики превратили во внедорожную версию кроссовера.
Обновлено вчера в 14:11
Авто
Renault выпустит кроссовер на базе Kwid
По предварительным данным, новый Renault RBC, длина которого, скорее всего, не превысит и четырех метров, позаимствует «тележку» CMF-A у хэтчбека Kwid и кросс-вэна Triber.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»
При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»
Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил
Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск
Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Число жертв при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20
В колумбийском департаменте Каука при сходе оползня погибли 20 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Обновлено вчера в 18:58
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли»
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04