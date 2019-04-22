Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс вчера в 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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Samsung признали виновной в координации цен

Коммерсантъвчера в 11:34

ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

РБКвчера в 10:07

ФАС признала Samsung виновным в координации цен на свои смартфоны и планшеты

Ведомостивчера в 10:38

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Интерфаксвчера в 09:53

ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику

RT на русскомвчера в 09:50

ФАС признала Samsung виновной в координации цен

Rambler News Serviceвчера в 09:43

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты

ТАССвчера в 09:59
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Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
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Как волгоградцы могут попасть к врачу, если не дают талон

Если вам не выдали направление, необходимо напрямую обращаться к заведующему отделением, главврачу поликлиники или его заместителю, а также в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.
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По предварительным данным, новый Renault RBC, длина которого, скорее всего, не превысит и четырех метров, позаимствует «тележку» CMF-A у хэтчбека Kwid и кросс-вэна Triber.
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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
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Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

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Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»

Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»

При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

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Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»

Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил

Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск

Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Число жертв при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20

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Обновлено вчера в 18:58
Технологии

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В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
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«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено вчера в 16:55
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СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено вчера в 21:19
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В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

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Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

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Госпитализирована певица Любовь Успенская

Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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