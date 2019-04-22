Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 10:39
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Здоровье
МВД рекомендует регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП
Министерство внутренних дел России рекомендует регионам оборудовать свои больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства (имеются в распоряжении РИА Новости), которые адресованы губернаторам.
Обновлено в 20:40
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Происшествия
ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
Обновлено в 20:09
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Сканеры Nokia начали принимать монеты и жвачки за отпечатки пальцев
Довольно быстро выяснилось, что обновление не только облегчило разблокировку телефона, но и начало принимать за отпечаток пальца почти любые предметы.
Обновлено в 18:21
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено в 20:52
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
При крушении самолета погибли два человека
В американском штате Техас в результате крушения небольшого самолета погибли два человека.
Обновлено в 03:17
Технологии
Эксперт рассказал, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства сокращает срок службы аккумулятора, сообщил РИА Новости руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.
Обновлено в 20:45
Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве
В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 10:28
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищении
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:50
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика
Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00