Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику

RT на русском09:50

ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

РБК10:07

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты

ТАСС09:59

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Интерфакс09:53

Samsung признали виновной в координации цен

Коммерсантъ11:34

ФАС признала Samsung виновной в координации цен

Rambler News Service09:43

ФАС признала Samsung виновным в координации цен на свои смартфоны и планшеты

Ведомости10:38
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