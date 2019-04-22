ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Наука В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.

Происшествия Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Общество В России дачников штрафуют за теплицы Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.

Политика Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Экономика Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.

Политика США запретили миру покупать нефть у Ирана США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.

Политика Пять алжирских миллиардеров арестованы В Алжире были арестованы пять миллиардеров в рамках расследования коррупционных преступлений.

Гаджеты В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.

Политика Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Культура Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Происшествия В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".

Кино В России повторно выпустят в прокат «Бойцовский клуб» Картину Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вновь покажут в кинотеатрах России и Беларуси. Начало проката назначено на 25 июля.

Гаджеты Названы 20 лучших доступных смартфонов Эксперты издания Business Insider выбрали двадцать лучших смартфонов, все из которых доступны для покупки.

Политика Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.