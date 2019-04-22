Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено в 17:37
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Политика
По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года
Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено в 17:02
Здоровье
Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда
83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.
Обновлено в 11:28
Авто
Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster
В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом.
Обновлено в 17:03
Недвижимость
В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть
В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
Обновлено в 03:03
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 03:56
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 16:40
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Футбол
Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Энергетика
Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине
17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за куб. м. Это произошло после просьбы "Нафтогаза" отменить "Положение о возложении специальных обязанностей", из-за которого было невозможно избежать повышения тарифов.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин рассказал о своем разводе
Сергей Жорин в интервью журналистам рассказал о своем разводе с Натальей Рагозиной.
Обновлено в 10:35
Политика
Кремль считает преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Авто
В 2021 году может появиться электрическое купе Genesis Essentia
Президент бренда Genesis Манфред Фицджеральд сообщил западным журналистам, что уже в 2021 году на глобальном рынке появится первый электромобиль компании.
Обновлено в 05:14
Кино
Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети
Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.
Обновлено в 09:49
Политика
В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 18:13