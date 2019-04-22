ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

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