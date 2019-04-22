Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИнтерфакс 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
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Происшествия
В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов
Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
Обновлено в 05:52
Политика
В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского
После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 14:17
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Футбол
Кикнадзе: «Фернандеш планирует уйти. Он показал себя не до конца»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о контрактной ситуации полузащитника Мануэла Фернандеша, соглашение с которым рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Наука
В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость
Обновлено 20 апреля в 02:06
Армия и оружие
Военный самолет США заметили у Крыма
Обновлено в 13:13
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Футбол
Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Обновлено в 11:49
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Футбол
Шунин догнал Хохлова по числу матчей в качестве капитана «Динамо»
Как сообщает пресс-служба московского клуба, эта игра стала 93-й для вратаря «Динамо» Антона Шунина в качестве капитана команды.
Обновлено в 13:50
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды
График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено в 09:51
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Футбол
Василий Кикнадзе: «Был момент, когда мне казалось, что Смолов сделал большую ошибку, перейдя в „Локомотив“»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал игру нападающего красно-зеленых Федора Смолова в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Столкновения на протестах в Панкисском ущелье в Грузии попали на видео
Очевидцы сняли на видео столкновения между грузинскими правоохранителями и протестующими в Панкисском ущелье в Грузии.
Обновлено в 06:23