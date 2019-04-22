Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИзвестия 12:23

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 22 апреля.
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Samsung признали виновной в координации цен

Коммерсантъ11:34

ФАС признала Samsung виновным в координации цен на свои смартфоны и планшеты

Ведомости10:38

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты

ТАСС09:59

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Интерфакс09:53

ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику

RT на русском09:50

ФАС признала Samsung виновной в координации цен

Rambler News Service09:43

ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

РБК10:07
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