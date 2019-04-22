ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИзвестия 12:23

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 22 апреля.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

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