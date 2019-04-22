Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИзвестия 12:23
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 22 апреля.
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Армия и оружие
В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем
Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
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Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
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На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
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Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году
В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36
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США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
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Обновлено в 08:44
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Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
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Политика
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Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
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Так был или не был Уильям Шекспир? Вот в чем вопрос, точнее, главная загадка мировой литературы
Главную роль доверили незадачливому автоугонщику Деточкину (Иннокентий Смоктуновский).
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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
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Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов
Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 17:56
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
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Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
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Флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит поддержку NFC
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«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске
Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
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Специалисты нашли гены, повышающие риск шизофрении
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Обновлено 20 апреля в 09:58