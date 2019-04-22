ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РоссииИзвестия 12:23

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 22 апреля.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Армия и оружие В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.

Происшествия В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Политика Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Гаджеты Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.

Политика Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.

Политика Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.

Происшествия В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Экономика Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Здоровье Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда 83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.

Происшествия Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Футбол «Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака".

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.