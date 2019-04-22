Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации ценRambler News Service вчера в 09:43

Комиссия ФАС признала российскую дочернюю компанию Samsung виновной в координации цен на гаджеты, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
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ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

РБКвчера в 10:07

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты

ТАССвчера в 09:59

ФАС признала Samsung виновным в координации цен на свои смартфоны и планшеты

Ведомостивчера в 10:38

ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику

RT на русскомвчера в 09:50

ФАС России признала компанию Samsung виновной в координации цен на смартфоны у российских реселлеров

Агентство Москвавчера в 09:44

ФАС признала Samsung виновной в координации цен

Rambler News Serviceвчера в 09:43

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Интерфаксвчера в 09:53
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
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Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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Экономика

В России могут ограничить производство крафтового пива

С 1 января 2020 года предлагается создать в стране реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре.
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Происшествия

В доме в центре Москвы произошел пожар

Обновлено в 02:02
Авто

58% российского парка легковых автомобилей – старше 10 лет

В ходе подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на начало года в нашей стране насчитывалось 25,4 млн машин, пребывающих в возрасте старше 10 лет.
Обновлено в 02:47
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Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
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МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
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Tesla показала работу автопилота на видео

Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

Украинский олигарх и экс-глава «ПриватБанка» Игорь Коломойский сообщил, когда он вернется на Украину.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана

"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне

Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Транспорт

Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса

Обновлено в 02:00
Авто

Объявлены цены и комплектации на новый Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Порошенко

Россия может обменять украинских моряков, задержанных за нарушение границы, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Обновлено вчера в 23:15
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
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От укусов клещей в Свердловской области пострадал 431 человек

По данным на 23 апреля, в Свердловской области 431 человек пострадал от укусов клещей, в том числе 162 пострадавших были укушены в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына

Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено вчера в 21:59
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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Религия

Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви

У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
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