Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации ценRambler News Service вчера в 09:43
Комиссия ФАС признала российскую дочернюю компанию Samsung виновной в координации цен на гаджеты, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
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ФАС России признала компанию Samsung виновной в координации цен на смартфоны у российских реселлеров
Агентство Москвавчера в 09:44
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Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России могут ограничить производство крафтового пива
С 1 января 2020 года предлагается создать в стране реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Авто
58% российского парка легковых автомобилей – старше 10 лет
В ходе подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на начало года в нашей стране насчитывалось 25,4 млн машин, пребывающих в возрасте старше 10 лет.
Обновлено в 02:47
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Tesla показала работу автопилота на видео
Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
Украинский олигарх и экс-глава «ПриватБанка» Игорь Коломойский сообщил, когда он вернется на Украину.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Авто
Объявлены цены и комплектации на новый Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Порошенко
Россия может обменять украинских моряков, задержанных за нарушение границы, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судов
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Здоровье
От укусов клещей в Свердловской области пострадал 431 человек
По данным на 23 апреля, в Свердловской области 431 человек пострадал от укусов клещей, в том числе 162 пострадавших были укушены в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34