Энергетика
ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензинПятый канал вчера в 15:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова от слов о росте цен на бензин, сообщает ТАСС. Ранее Баженов заявлял, что за лето 2019 года цены на топливо могут вырасти на 10-13%.
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ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах
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