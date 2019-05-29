Энергетика

ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензинПятый канал вчера в 15:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова от слов о росте цен на бензин, сообщает ТАСС. Ранее Баженов заявлял, что за лето 2019 года цены на топливо могут вырасти на 10-13%.
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Глава топливного союза приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги»

РБКвчера в 16:43

ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах

Говорит Москвавчера в 12:09

ФАС вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза за прогноз цен на бензин

Ведомостивчера в 12:44

ФАС предостерегла представителя независимых АЗС от высказываний о риске роста цен бензина

ТАССвчера в 11:57

ФАС вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза

Rambler News Serviceвчера в 11:52

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

РИА Новостивчера в 11:49

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Коммерсантъвчера в 15:22
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Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Политика

В Австрии обвинили США в попытке диктовать энергетическую политику ЕС

Соединенные Штаты пытаются диктовать энергетическую политику Европейскому союзу, заявил глава австрийской нефтегазовой компании ОМV Райнер Зеле.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Девятиклассник в Красноярском крае спас тонувшего ребенка

Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд над историком Дмитриевым в Петрозаводске состоится в июне

В Петрозаводском городском суде 17 июня состоится заседание по уголовному делу в отношении экс-главы «Мемориала» Юрия Дмитриева.
Обновлено 27 мая в 08:49
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Происшествия

В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Общество

Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Политика

Наталья Безбородова и Виктор Каргалов подали в отставку

Обновлено в 03:03
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

В США мужчина поджег себя возле Белого дома

В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 14:51
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Транспорт

В РЖД прокомментировали данные о повышении цен на билеты в плацкарте

Обновлено в 04:06
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Следующая генерация модели будет оснащена полноуправляемым шасси и систему полного привода, а также адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД

Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Происшествия

На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов

Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 03:30
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 04:31
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