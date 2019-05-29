ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензинПятый канал вчера в 15:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова от слов о росте цен на бензин, сообщает ТАСС. Ранее Баженов заявлял, что за лето 2019 года цены на топливо могут вырасти на 10-13%.

ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензин

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