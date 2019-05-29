Энергетика
ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензинПятый канал вчера в 15:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова от слов о росте цен на бензин, сообщает ТАСС. Ранее Баженов заявлял, что за лето 2019 года цены на топливо могут вырасти на 10-13%.
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ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах
Говорит Москвавчера в 12:09
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Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
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По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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Происшествия
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Обновлено в 04:23
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
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Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
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Обновлено в 05:23
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
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Лучано Спаллетти покинул «Интер»
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Происшествия
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
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Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
Двоих руководителей московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали по подозрению в взяточничестве.
Обновлено в 05:03
Политика
Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
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Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Лавров: США пытаются убрать препятствия в военном доминировании
США пытаются избавиться от препятствий на пути к своему абсолютному военному доминированию в любой точке мира.
Обновлено в 05:28
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
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Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Обновлено в 00:45
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Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
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Авто
Официально: завод Haval в России запускает производство
Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Напомним, что 27 мая МИД Украины потребовал от Москвы назвать дату и место передачи украинских моряков-провокаторов.
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РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
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В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»
Обновлено вчера в 03:11
Технологии
РКИТ автоматизировала делопроизводство и совещания в «Алансе»
Решение отвечает особенностям организации делопроизводства в группе компаний, автоматизирует рутинные операции, снижает нагрузку на руководителей и делопроизводителей при работе с документами; сокращает ошибки в данных документов при заполнении карточек; помогает контролировать исполнение поручений.
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Экономика
ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2019 г. в 200 млрд руб
ВТБ сохраняет прогноз по прибыли по итогам 2019 года в размере 200 млрд рублей, сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телефонной конференции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
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