Энергетика

ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензинПятый канал вчера в 15:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова от слов о росте цен на бензин, сообщает ТАСС. Ранее Баженов заявлял, что за лето 2019 года цены на топливо могут вырасти на 10-13%.
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ФАС вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза

Rambler News Serviceвчера в 11:52

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Коммерсантъвчера в 15:22

ФАС вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза за прогноз цен на бензин

Ведомостивчера в 12:44

ФАС предостерегла представителя независимых АЗС от высказываний о риске роста цен бензина

ТАССвчера в 11:57

Глава топливного союза приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги»

РБКвчера в 16:43

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

РИА Новостивчера в 11:49

ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах

Говорит Москвавчера в 12:09
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, ранее осужденным за участие в серии драк в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Полицейских из Кабардино-Балкарии задержали за взятку 42 млн рублей

В Кабардино-Балкарии 12 сотрудников МВД задержаны по подозрению в создании преступного сообщества и получении взятки в 42 млн рублей.
Обновлено в 05:39
Энергетика

«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге

15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Футбол

Лучано Спаллетти покинул «Интер»

Обновлено в 05:21
Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку

Двоих руководителей московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали по подозрению в взяточничестве.
Обновлено в 05:03
Политика

Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Лавров: США пытаются убрать препятствия в военном доминировании

США пытаются избавиться от препятствий на пути к своему абсолютному военному доминированию в любой точке мира.
Обновлено в 05:28
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Обновлено в 00:45
Политика

Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру

Обновлено в 04:35
Авто

Официально: завод Haval в России запускает производство

Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
Политика

МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

Напомним, что 27 мая МИД Украины потребовал от Москвы назвать дату и место передачи украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»

Обновлено вчера в 03:11
Технологии

РКИТ автоматизировала делопроизводство и совещания в «Алансе»

Решение отвечает особенностям организации делопроизводства в группе компаний, автоматизирует рутинные операции, снижает нагрузку на руководителей и делопроизводителей при работе с документами; сокращает ошибки в данных документов при заполнении карточек; помогает контролировать исполнение поручений.
Обновлено в 04:59
Экономика

ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2019 г. в 200 млрд руб

ВТБ сохраняет прогноз по прибыли по итогам 2019 года в размере 200 млрд рублей, сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телефонной конференции.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Обновлено в 02:13
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