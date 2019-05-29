ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 15:22

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Транспорт Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).

Армия и оружие Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1 На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.

Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.

Общество Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи на стройке в Ульяновске Двое рабочих погибли в результате обвала траншеи, который случился на стройке жилого дома в Ульяновске в четверг, 30 мая.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.

Гаджеты Внешний вид Google Pixel 4 показали до анонса Производитель мобильных аксессуаров Skinomi, опубликовал на своем сайте страницу с предзаказом защитного стекла для еще невышедшего Google Pixel 4. Если верить изображению, то будущая новинка получит отверстие в дисплее для двойном селфи-камеры (аналогичное решение используется во флагманских Samsung Galaxy S10).

Политика Путин поздравил космонавта Алексея Леонова с юбилеем Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил космонавта, дважды Герою Советского Союза Алексея Леонова с юбилеем.

Армия и оружие Су-57 получит противокорабельную ракету Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.

Экономика На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.

Финансы Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочном плане, подчеркнула Набиуллина, отметив, что уровень инфляции — это фактор, оказывающий основное влияние на динамику ставок по ипотеке.

Политика В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.

Армия и оружие Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Общество Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.

Политика Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.

Политика Сергей Карабасов подал в отставку Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.

Происшествия Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.