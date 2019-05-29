Энергетика
ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 15:22
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
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ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах
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