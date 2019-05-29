Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 15:22

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
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Говорит Москвавчера в 12:09
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Двое рабочих погибли в результате обвала траншеи, который случился на стройке жилого дома в Ульяновске в четверг, 30 мая.
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В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
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Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил космонавта, дважды Герою Советского Союза Алексея Леонова с юбилеем.
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В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
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Баннер «Путин — вор», который вывесили в Набережных Челнах в декабре 2018 года, абсолютно оскорбителен.
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Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
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Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
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