Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 15:22

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
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Глава топливного союза приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги»

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ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

РИА Новостивчера в 11:49

ФАС вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза за прогноз цен на бензин

Ведомостивчера в 12:44
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Хоккей

Ковальчук рассказал о восстановлении с помощью пива

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Lexus представил рестайлинговые кроссоверы RX и RXL

Что касается экстерьера, то здесь стандартная версия кроссовера Lexus RX, а также его удлиненная модификация с приставкой L, получили пересмотренную переднюю часть кузова, а также набор новых 18-дюймовых колес.
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После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
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Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными

Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Происшествия

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До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
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Общество

Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России

Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.
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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
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Общество

Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями

Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
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Аналитики подсчитали, где можно шикарно отдохнуть, если продать квартиру в Красноярске

Аналитики портала по поиску недвижимости N1.ru сравнили стоимость отдыха на знаменитых мировых курортах со стоимостью недвижимости в Красноярске.
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Происшествия

На Приморском шоссе BMW на скорости вылетела в кювет

Автомобиль "БМВ" столкнулся с "Мерседесом", а после удара улетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.
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WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
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Чем удивил парад ретротехники в Питере?

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Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
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«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
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В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.
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Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

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