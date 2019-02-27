Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеровRT на русском 08:34
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей. В опубликованном проекте предлагается установить максимальную стоимость автомобильных номеров в размере 2 тыс. рублей.
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ФАС предложила тарифы на изготовление автомобильных регистрационных знаков Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет установить тарифы на изготовление номеров — 2 тыс. руб. за комплект для автомобилей и 1,5 тыс. руб.— для мотоциклов.Коммерсантъвчера в 18:09
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