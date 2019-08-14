Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»Ведомости 07:22
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.РБК07:05
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